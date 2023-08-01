Блогер-экстремал «Энигма» умер при падении с 68-го этажа

Фото: Соцсети

Реми Лучиди

Французский блогер-экстремал Реми Лучиди, также известный как «Энигма», умер в возрасте 30 лет, сообщает издание Le Parisien. 27 июля мужчина сорвался с 68-этажного небоскреба Tregunter в Гонконге. Сотрудники охраны пытались остановить его на 40-м этаже, однако им не удалось предотвратить трагедию.

Лучиди неоднократно покорял небоскребы без какой-либо страховки. Он решил повторить свой трюк, забравшись на 220-метровый небоскреб Tregunter. Скрывшись от охраны, он сумел забраться на 68-й этаж, однако самостоятельно спуститься ему не удалось. Блогер пытался стучать в окна небоскреба, чтобы привлечь внимание сотрудников. Его заметила уборщица, вызвавшая полицию. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов он уже сорвался.

Я не знаю что там произошло, но я уверен, что это несчастный случай. Он не был глуп и определенно не сделал бы ничего, что могло бы его убить, — утверждает друг погибшего Максим.

Ранее Москве с высоты упал рабочий, занимавшийся ремонтом фасада одного из домов на юго-востоке российской столицы. Он находился в строительной люльке. Пострадавший был доставлен в больницу, где он скончался от полученных травм.