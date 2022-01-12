Блинкен заявил, что КНДР получала товары для ракетной программы из РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию «Парсек» «ключевым источником» товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Посредником он назвал северокорейского гражданина О Ён Хо, проживающего в России, сообщает РИА Новости.
Дипломат
Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО «Парсек» являются ключевым источником товаров и технологий... для ракетной программы КНДР, — подчеркнул Блинкен.
Ранее стало известно, что США 12 января ввели санкции против российской компании «Парсек» и гражданина РФ. В Минфине США отметили, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.
В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и Романа Алара. Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.