Блинкен заявил, что КНДР получала товары для ракетной программы из РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию «Парсек» «ключевым источником» товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Посредником он назвал северокорейского гражданина О Ён Хо, проживающего в России, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил , что в 2016-2021 годах О Ён Хо сотрудничал с фирмой «Парсек» и её директором по развитию, россиянином Романом Аларом, чтобы закупить кевларовую нить, арамидное волокно, авиационное топливо, подшипники и высокоточные фрезерные станки.

Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО «Парсек» являются ключевым источником товаров и технологий... для ракетной программы КНДР, — подчеркнул Блинкен.

Ранее стало известно, что США 12 января ввели санкции против российской компании «Парсек» и гражданина РФ. В Минфине США отметили, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.

В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и Романа Алара. Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.