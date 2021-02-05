Билл Гейтс рассказал о будущих угрозах человечеству

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Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс, который ещё в 2015 году предупреждал, что человечество может столкнуться с пандемией опасного респираторного заболевания наподобие коронавируса, назвал две новые угрозы, которые в недалёком будущем могут стать серьёзными вызовами для населения Земли.

Шесть лет назад Гейтс на одном из выступлений на площадке TED заявлял, что риск появления опасного заболевания для человечества куда опаснее риска масштабной войны в мире.

Если что-то и убьёт десятки миллионов людей в ближайшие десятилетия, то это будет не война, а крайне заразный вирус. <...> Не ракеты, но микробы, — заявлял он в 2015 году.

В новом интервью для YouTube-канала Viritasium Билл Гейтс сообщил, что новыми угрозами для человечества в скором будущем могут стать климатические изменения и биотерроризм, пишет британское издание Express.

Первое — это изменения климата. Ежегодно число жертв этой проблемы может быть выше, чем то, с которым мы имеем дело сейчас во время пандемии, — заявил основатель Microsoft.

Во-вторых, по словам Гейтса, стоит опасаться биотерроризма. Любой, кто захочет нанести значимый ущерб, сможет создать вирус.

И шанс этого, а также цена, которую мы заплатим, будут значительны выше, чем при естественной вспышке заболевания, как сейчас, — опасается бизнесмен.

При этом Билл Гейтс не чувствует удовлетворения от осознания, что его прогноз 2015 года сбылся. Он посетовал на то, что убедить людей в опасности той или иной угрозы крайне сложно до того, как она по-настоящему проявится.

Ранее израильские эксперты предупреждали, что несмотря на видимые улучшения в эпидемиологической обстановке по всему миру, не стоит ждать скорого открытия границ и возобновления авиасообщения между странами. Полное восстановление международных маршрутов после ограничений из-за пандемии коронавируса стоит ожидать не раньше 2024 года, отмечают аналитики, писал NEWS.ru.