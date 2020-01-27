https://static.news.ru/photo/cc5252d8-40c5-11ea-8123-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Global Look Press

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выделил деньги из своего благотворительного фонда на поддержку Китая в борьбе со вспышкой заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.

Эти деньги пойдут на работу по выявлению носителей инфекции и помещение их на лечение, а также на разработку вакцин от 2019-nCoV. По словам руководителя китайского отделения фонда Ли Ино, ещё $5 млн будут направлены странам Африки для того, чтобы они смогли контролировать риск распространения коронавируса по континенту, передаёт China Daily.

Как писал NEWS.ru ранее, первые исследования экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа пройдут в начале лета в Новосибирске. Разработкой вакцин для защиты от коронавируса, приводящего к пневмонии, занимается научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».