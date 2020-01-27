Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выделил деньги из своего благотворительного фонда на поддержку Китая в борьбе со вспышкой заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.
Эти деньги пойдут на работу по выявлению носителей инфекции и помещение их на лечение, а также на разработку вакцин от 2019-nCoV. По словам руководителя китайского отделения фонда Ли Ино, ещё $5 млн будут направлены странам Африки для того, чтобы они смогли контролировать риск распространения коронавируса по континенту,
Как писал NEWS.ru ранее, первые исследования экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа пройдут в начале лета в Новосибирске. Разработкой вакцин для защиты от коронавируса, приводящего к пневмонии, занимается научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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