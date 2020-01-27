Первые исследования экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа пройдут в начале лета.
Разработкой вакцин для защиты от коронавируса, приводящего к пневмонии, занимается научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как рассказал его генеральный директор Ринат Максютов, в НИИ уже создано два диагностических набора для вируса 2019-nCoV,
Как писал NEWS.ru ранее, количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в Китае, превысило 2,7 тысячи. Отмечается, что большинство случаев заражения зафиксированы в городе Ухань провинции Хубэй. Там насчитывается 1423 человека, инфицированных коронавирусом. Также в эпицентре заражения больше всего погибших — 76 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен