https://static.news.ru/photo/b3c1119c-40ba-11ea-a86a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Zheyu/Xinhua

Первые исследования экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа пройдут в начале лета.

Разработкой вакцин для защиты от коронавируса, приводящего к пневмонии, занимается научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как рассказал его генеральный директор Ринат Максютов, в НИИ уже создано два диагностических набора для вируса 2019-nCoV, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в Китае, превысило 2,7 тысячи. Отмечается, что большинство случаев заражения зафиксированы в городе Ухань провинции Хубэй. Там насчитывается 1423 человека, инфицированных коронавирусом. Также в эпицентре заражения больше всего погибших — 76 человек.