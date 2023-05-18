Бежавший в Норвегию экс-командир «Вагнера» захотел в Россию Бежавший в Норвегию предполагаемый экс-боец ЧВК «Вагнер» Медведев захотел вернуться в Россию

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Нашивка на форме бойца ЧВК «Вагнер»

Нелегально пребывающий в Норвегии Андрей Медведев, называвший себя бойцом ЧВК «Вагнер», заявил на YouTube-канале, что хочет обратно в Россию. По его словам, такое решение он принял сам, хоть и не без «внешних факторов».

Недавно на днях мною было принято решение о том, что я готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство Российской Федерации в Осло за помощью, чтобы оказали содействие в моем возвращении, — сказал Медведев.

Экс-боец добавил, что хотел оставить «политику» позади, но не получилось. Перебежчик вспомнил пословицу «где родился, там и пригодился».

По данным телерадиокомпании NRK, в ночь на 22 февраля Медведев стал участником драки, которая произошла у пивного бара в центре Осло. Помимо потасовки, он также препятствовал действиям сотрудника полиции, оказав сопротивление, когда стражи порядка везли его в участок. В апреле Медведев признал свою вину на суде.

В январе полиция Норвегии сообщала о задержании иностранного гражданина в провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью. По данным правоохранителей, иностранец незаконно пересек границу и попросил убежище. После задержания он заявил журналистам, что был командиром частной военной компании. Вскоре пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, заявившего, что Медведев работал в «норвежском батальоне ЧВК „Вагнер“» под названием «Нидхегг».