Берлин отменил шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/01b03be0-84df-11ea-b4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Берлин не станет проводить 9 мая шествие «Бессмертного полка» из-за пандемии коронавируса. Координаторы мероприятия предлагают различные способы его проведения, в том числе онлайн.

Так, фото воевавшего родственника можно разместить на аватарке в соцсетях, а также выставить плакат или большой снимок в окне квартиры, сообщает РИА Новости. Об отмене шествия изданию рассказала координатор проекта Яна Заугарова, которая отметила, что сделать, к сожалению, ничего нельзя.

Она, в частности, предлагает опубликовать на сайте акции видеообращение с историей своей семьи. Координатор сообщила, что им поступало множество звонков с вопросами, будет ли перенесено шествие на более позднее время. Но организаторы полагают, что для такого мероприятия годится только День Победы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса в РФ. По словам координатора движения Сергея Лапенкова, 9 мая на официальном сайте запустят онлайн-трансляцию, ведущие которой буду публиковать истории из соцсетей с хештегами #Бессмертныйполкдома и #мойполкдома.