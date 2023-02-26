Белый дом заподозрили в готовности начать войну с Россией American Thinker: США готовы начать войну с Россией из-за Украины

Фото: Capt. Tobias Cukale / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано рассказал изданию American Thinker, что Белый дом может решиться на прямую вооруженную конфронтацию с Российской Федерацией из-за конфликта на Украине. По мнению эксперта, серия последних выступлений президента Джо Байдена показывает, что Вашингтон готов пойти на этот риск.

Эти высказывания являются частью длинного списка слов и дел США, показывающих, что Вашингтон готов рискнуть прямой военной конфронтацией с Россией, — сказал Сориано.

Собеседник издания добавил, что американский лидер уверен, что украинский конфликт якобы не закончится победой для России.

Ранее немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс рассказал, что наличие у Германии права на коллективную самооборону позволяет ей вмешаться в конфликт на Украине и вести боевые действия против России. По его словам, единственное, что мешает Берлину начать войну с Москвой — отсутствие решимости у немецкой элиты. Он подчеркнул, что ФРГ может позволить себе гораздо больше, чем она делает сейчас. Он при этом отметил, что такие действия Германии можно квалифицировать как «помощь Украине».