Белый дом отказался от слова «неизбежно» в вопросе вторжения на Украину

Белый дом отказался от слова «неизбежно» в отношении якобы готовящегося вторжения России на Украину, заявила пресс-секретарь Джен Псаки. Она отметила, что данная формулировка послужила непреднамеренным сигналом. Это слово было использовано всего один раз, подчеркнула пресс-секретарь в ходе пресс-брифинга. Об этом сообщает РБК-Украина.

Мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: мы знали, что президент Путин принял решение, — рассказала Псаки.

Она добавила, что многие использовали данное выражение, но перестали это делать.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией химического оружия и «захвате» других государств. По его словам, заявление Псаки «в корне лживое», направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества.

Он добавил, что Россия придерживается принципа «невмешательства» в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. По его мнению, современная история напоминает хронологию «американских военных операций в разных уголках земного шара».