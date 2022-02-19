Белый дом: Байден изменил свои планы из-за Украины

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что американский лидер Джо Байден не планирует оставаться в Белом доме с тем, чтобы следить за ситуацией на Украине. Она добавила, что он отправится в Уилмингтон (штат Делавэр), откуда будет получать актуальную информацию об обстановке на востоке Украины. При этом отмечается, что планы изменились в последний момент, сообщает ТАСС.

Согласно обновлённому графику Байдена, он отправится в ближайшие часы в Уилмингтон, где находится его дом. Он проведёт выходные в Делавэре, а также День президентов. Причина такого резкого изменения планов американского президента не называется.

Посольство США в Москве ранее предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице, в Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте дипмиссии США.

Несмотря на эти заявления, дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили информацию о возможных терактах в России. Новость прокомментировала официальный представитель МИД РA Мария Захарова, которая уточнила у представителей дипмиссии Вашингтона в Москве, передавали ли они эту информацию коллегам в Москву по партнёрским каналам. «Если нет, то как это всё понимать?» — возмутилась дипломат.