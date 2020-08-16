Белорусские силовики рассказали, как им досталось от митингующих

https://static.news.ru/photo/5ab7e496-e023-11ea-8653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии опубликовали ролик «Акции, где получают увечья, не нужны, потому что страдают все стороны конфликта». В нём содержатся рассказы пострадавших от митингующих силовиков.

В ролике, которое белорусское МВД опубликовало на своём YouTube-канале, один из служащих РУВД жалуется, что подвернул ногу в момент, когда на силовиков надвинулась часть митингующих. Он получил перелом лодыжки, его доставили в госпиталь и прооперировали.

Другой силовик рассказал, что угодил в больницу после попавшей ему в лицо бутылки. Военнослужащий внутренних войск МВД в/ч 3310 находился позади своих цепочки своих коллег. В результате удара он лишился зуба, у него рассечена губа.

Я опустился вниз, присел на колени, и вижу, что капает кровь очень сильно. Я встал, у меня был болевой шок, потом сел, тут ко мне подбежали врачи и начали оказывать мне помощь, — пожаловался силовик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одна из освобождённых в Минске женщин рассказала об издевательствах силовиков в СИЗО. ОМОНовцы, по её словам, бьют людей резиновыми дубинками, угрожают расправой, снимают штаны.