Белоруссия решила выслать польского дипломата в Бресте

Сотрудник генконсульства Польши в Бресте, который помогал скрыться подозреваемому в совершении смертельного ДТП польскому гражданину, не сможет продолжать работу в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, слова которого приводит БелТА.

Не видим возможности для продолжения работы этого консульского сотрудника на территории Беларуси. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы, — заявил он.

Дипломат добавил, что 5 января в министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии. Он рассказал, что польский гражданин стал подозреваемым по факту ДТП, в котором погибли две гражданки Белоруссии. Несмотря на то, что ему запретили выезд из республики, 3 января этот гражданин попытался покинуть страну и скрыться в Польше, однако был задержан.

Глаз подчеркнул, что было установлено, что попытку побега «организовали представители генерального консульства Польши в Бресте». Он добавил, что подобные действия работников консульства нарушают положения Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, а также законодательство Белоруссии.

В МИД Белоруссии выразили надежду, что случившееся — единичный случай, не характеризующий министерство иностранных дел Польши в целом.

3 января в Витебской области Белоруссии туристический автобус Scania, в котором были российские граждане, врезался в легковой автомобиль Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, а 31-летний водитель Renault погиб на месте. В Минздраве Белоруссии сообщили о тяжёлом состоянии шести пострадавших по итогам предварительного осмотра, 18 получили травмы средней тяжести, остальные — лёгкой степени.