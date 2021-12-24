Белоруссия признала экстремистским формированием ресурсы «Радио Свобода»

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МВД Белоруссии признало экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), сообщается на сайте ведомства. Ранее экстремистскими признали материалы издания в Telegram и YouTube.

Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «Радыё Свабода», — говорится в сообщении.

Также правоохранительные органы уточнили, что деятельность создателей, руководителей этого экстремистского формирования, а также его участников предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle. 28 октября сайт не открывался, вместо этого появлялась стандартная заглушка Министерства информации об ограничении доступа к сайту. Вместе с тем пользователям услуги передачи данных мобильных операторов доступ к сайту Deutsche Welle был открыт.