Белоруссия ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

https://static.news.ru/photo/8d9f73e6-1a03-11eb-b8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Белоруссия временно ограничивает въезд через наземные пункты пропуска отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Погранкомитет сообщает, что эта мера принята из-за эпидемической обстановки.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипмиссий, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений, сообщет БелТА.

Как пишет Onliner.by, решение об ограничении въезда ранее никак не анонсировалось. В середине дня 29 октября в соцсетях появились жалобы на невозможность попасть в Белоруссию. При этом из стран ЕС в республику не пускают не только иностранцев, но и граждан страны. На границе с Украиной белорусских граждан после нескольких часов задержки всё-таки начали пропускать.

Сообщения о новом погранрежиме приходят на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. Люди выходят на улицы третий месяц подряд. Митингующие считают, что результаты президентских выборов 9 августа были грубо сфальсифицированы и выиграл не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне.

Ранее президент поручил правительству Белоруссии «принять меры», чтобы в республике не признавали дипломы зарубежных вузов. Об этом Лукашенко сообщил, комментируя протесты белорусских студентов, писал NEWS.ru