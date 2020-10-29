Лукашенко решил помешать студентам-оппозиционерам учиться за границей

https://static.news.ru/photo/2973ba3e-19f5-11eb-bc72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Власти Белоруссии планируют принять меры о непризнании полученных за границей дипломов. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей, — рассказал политик журналистам.

Он подчеркнул, что не будет мешать оппозиционно настроенным студентам уезжать для обучения за рубеж.

Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно, — цитирует главу государства БелТА.

Политик уверен, что белорусским студентам в Европе «промоют мозги», а затем они вернутся в республику в качестве «пятой колонны». Лукашенко подчеркнул, что власть не допустит этого.

Он поручил обеспечить безопасность «нормальных» студентов, поскольку оппозиционно настроенных студентов «есть 10–15 человек».

Мы же были студентами. Один пошёл, а другие идут, думают: ну как остаться — штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой, — заявил глава государства.

Политик призвал молодёжь идти учиться, поскольку государство дало ей возможность получать образование.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко призвал родителей школьников и студентов убрать детей с улицы, чтобы они не участвовали в протестных акциях. С оставшимися на улицах силовики будут разбираться по всей строгости закона.

Масштабные акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, их в очередной раз выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Политик набрал 80% голосов. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и победил кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.