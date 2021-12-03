Белоруссия назвала способ покрыть санкционные убытки

Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой назвал способ покрыть убытки от санкций. Это низкие цены на газ из России, заявил чиновник в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1».

Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас — 128,5 доллара [за тысячу кубометров], это огромное конкурентное преимущество, — сказал Крутой.

При этом, добавил Крутой, никаких вопросов со стороны ЕС по нефтегазовому рынку не должно возникнуть.

По нефти контракты практически подписаны на следующий год, никаких вопросов по нефтяному рынку тоже не будет, — уточнил чиновник.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что действующие в отношении Белоруссии санкции слишком слабы. Они не производят необходимого эффекта на режим президента Александра Лукашенко, поскольку затрагивают лишь отдельных людей.