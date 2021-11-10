Премьер Польши пожаловался на неэффективность санкций против Белоруссии

Действующие в отношении Белоруссии санкции слишком слабы. Они не производят необходимого эффекта на режим президента Александра Лукашенко, поскольку затрагивают лишь отдельных людей. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передаёт РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Евросоюз рассматривает вопрос введения новых ограничений в отношении Минска.

Мы говорим о том, чтобы ввести очередные санкции в отношении белорусских авиакомпаний. Мы также рассматриваем экономические санкции, — цитирует агентство Моравецкого.

Польский премьер также отметил, что ситуацию с беженцами на границе следует расценивать как политический, а не миграционный кризис, который направлен на дестабилизацию Евросоюза. Он предупредил, что она может ещё ухудшиться, поэтому сообществу следует обсудить вопрос блокады полётов в Белоруссию из стран Ближнего Востока.

Ранее о возможном расширении санкций против Белоруссии заявил исполняющий обязанности главы МИД Германии Хайко Маас. Он заявил, что белорусские власти умышленно оказывают давление на ЕС и его отдельные страны, используя ситуацию с мигрантами.

Слова Мааса прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал новые санкции попытками удушения Белоруссии и отметил, что они только усложнят ситуацию.