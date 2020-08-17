«Белавиа» продлила приостановку выполнения рейсов в Россию

https://static.news.ru/photo/967a9e5e-e089-11ea-8cc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: belavia/facebook.com

Белорусская авиакомпания «Белавиа» до 31 августа продлила приостановку выполнения рейсов во все города России.

Как сообщае т БелТА при этом, выполнение рейсов в Воронеж, Казань и Нижний Новгород приостановлено до 24 октября.

Отмечается, что вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Для этого нужно обратиться в кассы или в представительства авиакомпании. Кроме того, служба поддержки по данному вопросу.

Как писал NEWS.ru. с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению