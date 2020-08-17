«Белавиа» продлила приостановку выполнения рейсов в Россию

Белорусская авиакомпания «Белавиа» до 31 августа продлила приостановку выполнения рейсов во все города России.
Как
Отмечается, что вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Для этого нужно обратиться в кассы или в представительства авиакомпании. Кроме того, служба поддержки по данному вопросу.
Как писал NEWS.ru. с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению
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