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«Белавиа» продлила приостановку выполнения рейсов в Россию

15:34, 17 августа 2020 23
Фото: belavia/facebook.com

Белорусская авиакомпания «Белавиа» до 31 августа продлила приостановку выполнения рейсов во все города России.

Как сообщает БелТА при этом, выполнение рейсов в Воронеж, Казань и Нижний Новгород приостановлено до 24 октября.

Отмечается, что вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Для этого нужно обратиться в кассы или в представительства авиакомпании. Кроме того, служба поддержки по данному вопросу.

Как писал NEWS.ru. с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению

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