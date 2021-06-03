Башар Асад привился вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5c3e316e-c446-11eb-afaf-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад сделал прививку российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил посол республики в Москве Рияд Хаддад, сообщает «Интерфакс».

Да, вакцинировался, — сказал Хаддад, отвечая на вопрос про президента Сирии.

Дипломат также рассказал, что в страну была поставлена первая партия российского препарата, она использовалась для вакцинирования первых лиц страны и врачей. Хаддад добавил, что сейчас начали вакцинировать граждан. Он не смог назвать точный объём вакцины, которые был поставлен в страну.

Российский препарат «Спутник V» был зарегистрирован в Сирии 22 февраля. После этого препарат стало можно использовать на территории страны.

В январе 2021 года президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавирусной инфекции. В апреле политик заболел COVID-19. Он похвалил российский препарат, заявив, что легко перенёс болезнь благодаря прививке.

«Спутник V» зарегистрирован почти в 60 странах мира. Он занимает второе место в мире по числу полученных одобрений государственными регуляторами.