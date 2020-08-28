Банки заявили о сокращении денежных переводов между Белоруссией и Россией

https://static.news.ru/photo/c42014a2-eb14-11ea-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Количество денежных переводов из Белоруссию в Россию сократилось из-за пандемии и протестов. Это может быть связано с ограничениями в работе банковских отделений.

Данные о сокращении числа переводов приводят «Известия» со ссылкой на «Юнистрим». Также на 13% снизилась и переводимая сумма. Объём переводов из Белоруссии в Россию снизился на 12% в августе по сравнению с июлем.

Эксперты предполагают, что некоторые банки в республике сокращают выдачу кредитов, в других заканчивается валюта, ещё ряд ограничил выдачу денежных средств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальный банк Белоруссии (НББ) с 15 июня ввёл в ОАО «Белгазпромбанк» временную администрацию. Решение было принято для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, а также чтобы не допустить ухудшения финансового состояния кредитного учреждения.