Банки заявили о сокращении денежных переводов между Белоруссией и Россией

Количество денежных переводов из Белоруссию в Россию сократилось из-за пандемии и протестов. Это может быть связано с ограничениями в работе банковских отделений.
Данные о сокращении числа переводов
Эксперты предполагают, что некоторые банки в республике сокращают выдачу кредитов, в других заканчивается валюта, ещё ряд ограничил выдачу денежных средств.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальный банк Белоруссии (НББ) с 15 июня ввёл в ОАО «Белгазпромбанк» временную администрацию. Решение было принято для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, а также чтобы не допустить ухудшения финансового состояния кредитного учреждения.
Добавьте наши новости в избранные источники