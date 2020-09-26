Баку пригрозил ответом при применении Ереваном «Искандеров»

У Азербайджана есть адекватный ответ на возможное применение комплексов «Искандер» армянскими военными, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов.
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Ранее Минобороны Армении угрожало применить ракетные комплексы «Искандер» в Карабахе, если это «будет соответствовать логике ведения боевых действий».
27 сентября Азербайджан заявил, что Вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армянская сторона сообщила о «воздушных и ракетных атаках». Ереван утверждает, что наступление на карабахском направлении начал Баку.
Международное сообщество считает, что карабахские земли относятся к территории Азербайджана, но выступает за переговорный процесс, а не силовой сценарий решения конфликта.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается почти три десятилетия. Он начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская область вышла из состава Азербайджанской ССР. После Карабахской войны 1992–1994 года 20% азербайджанской территории находятся под контролем самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики. На ротационной основе там находятся армянские военные. Ереван официально не признаёт этого.
NEWS.ru писал, что Кремль считает ситуацию в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном поводом для серьёзного беспокойства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МИД Сергей Лавров с первых часов обострения ситуации был на связи с коллегами из ведомств Азербайджана и Армении, также президент РФ Владимир Путин провёл разговор с армянским премьером. Беседа состоялась по инициативе Еревана.
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