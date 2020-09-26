Баку пригрозил ответом при применении Ереваном «Искандеров»

https://static.news.ru/photo/50d0dbfe-017a-11eb-a608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

У Азербайджана есть адекватный ответ на возможное применение комплексов «Искандер» армянскими военными, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны Армении угрожало применить ракетные комплексы «Искандер» в Карабахе, если это «будет соответствовать логике ведения боевых действий».

27 сентября Азербайджан заявил, что Вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армянская сторона сообщила о «воздушных и ракетных атаках». Ереван утверждает, что наступление на карабахском направлении начал Баку.

Международное сообщество считает, что карабахские земли относятся к территории Азербайджана, но выступает за переговорный процесс, а не силовой сценарий решения конфликта.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается почти три десятилетия. Он начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская область вышла из состава Азербайджанской ССР. После Карабахской войны 1992–1994 года 20% азербайджанской территории находятся под контролем самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики. На ротационной основе там находятся армянские военные. Ереван официально не признаёт этого.

NEWS.ru писал, что Кремль считает ситуацию в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном поводом для серьёзного беспокойства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МИД Сергей Лавров с первых часов обострения ситуации был на связи с коллегами из ведомств Азербайджана и Армении, также президент РФ Владимир Путин провёл разговор с армянским премьером. Беседа состоялась по инициативе Еревана.