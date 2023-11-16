Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Фото: МИД РФ

Джейхун Байрамов

Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, сообщили в азербайджанском Министерстве иностранных дел. Это связано с высказываниями помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, который обвинил Баку в нарушениях норм и принципов международного права в Карабахе. Эти слова, по мнению азербайджанских властей, являются неэффективными, необоснованными и неприемлемыми.

В таких условиях важно отметить, что мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи глав МИД Азербайджана и Армении 20 ноября в Вашингтоне, — отметили в ведомстве.

В МИД Азербайджана указали на односторонний подход США к конфликту, из-за которого Вашингтон может потерять свою посредническую роль между государствами. Кроме того, Баку назвал невозможным визиты высокопоставленных американских чиновников в страну.

Накануне Джеймс О’Брайен на слушаниях по ситуации вокруг Карабаха заявлял, что миротворцам России необходимо найти замену в регионе. По его мнению, российские военные «провалили» свою задачу. При этом помощник госсекретаря США сказал, что Вашингтон уже готов предложить альтернативу российским миротворцам. По его мнению, лучшим вариантом будет, если над данным вопросом будут совместно работать Армения, Азербайджан и Запад.