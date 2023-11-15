США захотели заменить российских миротворцев в Карабахе Госдеп США: необходимо найти замену российским миротворцам в Карабахе

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джеймс О’Брайен

Госдепартамент США считает, что миротворцам России необходимо найти замену в Карабахе, заявил на слушаниях по ситуации вокруг региона помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. По его мнению, российские миротворцы «провалили» свою задачу, передает ТАСС.

В настоящее время там присутствуют российские войска, это их первый срок согласно заявлению о прекращении огня 2020 года. Если для этих стран [Армении и Азербайджана] существует альтернатива, участие российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы, — сказал О’Брайен.

При этом помощник госсекретаря сказал, что Вашингтон уже готов предложить альтернативу российским миротворцам. По его мнению, лучшим вариантом будет, если над данным вопросом будут совместно работать Армения, Азербайджан и Запад.

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна не обсуждает вопрос о выводе российских войск. По его словам, сейчас на повестке дня другие вопросы. В частности, республике необходимо диверсифицировать отношения с партнерами в сфере безопасности, и сделать это нужно прямо сейчас, отметил министр.