Баку обвинил Ереван в попытке сорвать переговоры глав МИД в Вашингтоне

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Азербайджанская сторона категорически отвергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обострении ситуации в регионе со стороны Баку и «этнической зачистке», направленной на армянское население, говорится на сайте МИД Азербайджана. Вместе с тем дипведомство считает, что ранение азербайджанского военнослужащего 27 июня, вызванное действиями армянских Вооруженных сил, являлось попыткой Еревана сорвать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США.

Согласно заявлению азербайджанского ведомства, Армения 27 июня устроила провокацию и до сих пор полностью не вывела свои войска с территории Азербайджана.

Мы категорически отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. <....> Ранение азербайджанского военнослужащего в результате провокации армянских вооруженных сил 27 июня, которые Армения, вопреки своим обязательствам, еще не полностью вывела с территории Азербайджана, является преднамеренным обострением ситуации в регионе, а также попыткой сорвать переговоры между министрами иностранных дел в США, — говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана добавили, что называть ответные меры Баку на провокацию Еревана «этнической чисткой» абсурдно. В публикации также отмечается, что армянская сторона не смогла смириться с проходом армянских жителей через КПП прозрачным и регулируемым образом, в связи с чем ведомство отрицает сообщения о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе.

27 июня госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Азербайджанский министр в ходе встречи коснулся неурегулированных вопросов, решение которых является ключевым для мира в регионе. Также на мероприятии было подтверждено желание Армении работать в указанном направлении, при этом подчеркивалась важность соблюдения обязательств сторонами.