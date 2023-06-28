Блинкен встретился с главами МИД Азербайджана и Армении В Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана с госсекретарем США

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении. Встреча прошла в Вашингтоне 27 июня.

В Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Министр Мирзоян коснулся неурегулированных вопросов, решение которых является ключевым для мира в регионе, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что на мероприятии было подтверждено желание Армении работать в указанном направлении. При этом подчеркивалась важность соблюдения обязательств сторонами.

Также в этот день состоялась двусторонняя встреча Мирзояна и Блинкена. В ходе общения стороны подчеркнули в том числе важность обеспечения процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты 1975 года.

Ранее Джейхун Байрамов отметил, что Баку и Ереван стоят на пороге достижения мира. Он сообщил, что две нации впервые с момента обретения независимости обещают уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга.