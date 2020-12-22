Байден вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/c1c8730a-43ea-11eb-81b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден вакцинировался от коронавируса препаратом компании Pfizer в прямом эфире, трансляцию вели все центральные американские телеканалы.

Байден, которому 78 лет, привился от COVID-19 в больнице ChristianaCare в штате Делавер. Избранный президент заявил, что ранее прививку от коронавируса сделала себе его супруга Джилл Байден, сообщает Bloomberg.

Мы в огромном долгу перед этими людьми, перед учёными и специалистами, которые всё это создали, передовыми сотрудниками, — сказал Байден.

Он также сказал, что администрация Дональда Трампа «заслуживает некоторой похвалы» за реализацию плана Warp Speed, который предусматривал ускорение начала разработки вакцины и начала вакцинации в США.

Байден также призвал американцев не бояться вакцинации и заявил, что своим примером хочет убедить граждан в том, что вакцина является безопасной. Он также призвал не отказываться от ношения защитных масок и воздержаться от поездок на рождественские каникулы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проследит за вакцинацией сотрудников Белого дома, однако сам пока не планирует прививаться от коронавируса.