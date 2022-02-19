Байден получил совет на случай новых переговоров с Путиным

Западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден, используют неправильный подход при переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в материале для израильского портала Israel national news эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан. По его словам, некоторых политиков вообще нельзя допускать до общения с президентом РФ.

Как заявил Лафган, при общении с президентом страны, которая является «второй по величине военной мощью на Земле», следует проявить уважение. Вместо этого политики регулярно заявляют о санкциях, угрозах, эскалации и «датах выдуманного вторжения», пытаясь развязать войну в Европе.

Люди, отвечающие за дипломатию с Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят третьей мировой войны. <...> Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить, — отметил эксперт.

Он пояснил, что в его понимании уважение к России означает готовность к определённым компромиссам, которые включают в себя создание нейтральной зоны между РФ и НАТО, отказ в приёме Украины в Альянс и защиту русскоязычного населения в республике.

Предыдущая беседа глав двух государств состоялась 12 февраля. Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по телефону примерно в 11:00 по времени Восточного побережья США — 19:00 по Москве.

Общение происходило на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Путин и Байден более часа обсуждали гарантии безопасности. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, американский лидер предложил Путину ряд соображений по проекту договора о безопасности. При этом он не затронул ключевых требований России. В тоже же время Байден предупредил, что позиции Москвы могут ослабнуть в случае вторжения на Украину, поскольку это приведёт к санкциям и страданиям людей. Однако Штаты готовы к дипломатии, подчеркнул Байден.