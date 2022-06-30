Байден оконфузился с президентом Южной Кореи на саммите НАТО

Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден вновь попал впросак на саммите НАТО. Он порядком смутил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, «не заметив» его. Трансляцию неловкого момента с американским лидером опубликовал телеканал Yonhap News TV.

На кадрах видно, как президент Южной Кореи делает шаг навстречу подходящему Байдену, чтобы его поприветствовать. Но хозяин Белого дома по неизвестным причинам проходит мимо и здоровается с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Юн Сок Ёль стал первым южнокорейским президентом, которого пригласили на саммит НАТО. Администрация президента поясняла по этому поводу, что присутствие главы государства на саммите не означает, что страна собирается вступать в Альянс. Она только «стремится расширить своё присутствие в мировом сообществе».

Накануне американский президент Джо Байден допустил очередной ляп во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде, где проходил саммит НАТО. Он заявил, что Альянс является «угрозой» самому себе.