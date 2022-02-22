Байден: новые санкции против Москвы ударят по экономике США

Президент США Джо Байден заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику. О намерении «предпринять решительные действия» хозяин Белого дома заявил во время выступления с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины. Трансляция велась на сайте американской администрации.

Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу, — подчеркнул Байден.

Он также пообещал наладить работу с основными потребителями и поставщиками нефти, чтобы решить вопрос с возможными перебоями в её поставках. По его словам, Россия создаёт угрозы глобальному миру и стабильности, а США и их союзники едины в понимании этого.

Ранее стало известно, что Пентагон перебросит в страны Прибалтики дополнительные американские силы из числа тех, что уже находятся в Европе, заявил Джо Байден. Переброска войск потребовалась из-за напряжённости вокруг Украины, пояснил он. Байден указал, что действия предпринимаются только с точки зрения обороны, сражаться с Россией США не намерены.