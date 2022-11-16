Байден на Бали собрал экстренную встречу мировых лидеров Байден экстренно собрал мировых лидеров после падения ракет в Польше

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден устроил на Бали экстренную встречу с мировыми лидерами. После инцидента в Польше прибывшие на саммит главы стран Запада съехались в отель, где остановился хозяин Белого дома, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что американская администрация показала отрывок трансляции со встречи. Судя по кадрам, там также присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме Байдена за столом расположились лидеры ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, Канады, Испании и Японии.

Президент Байден проводит экстренный «круглый стол» с мировыми лидерами, — анонсировали встречу в Белом доме.

Известно, что встреча организована «по поводу Украины и взрывов в Польше». Президент США прежде успел поговорить по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее Анджей Дуда заявил, что власти пока не располагают данными о том, кто выпустил ракеты, упавшие на востоке страны. Он только сослался на то, что российская ракетная атака против Украины «продолжалась целый день». Дуда добавил, что проводятся следственные мероприятия. В Минобороны России назвали провокацией сообщения о якобы упавших на территории Польши российских ракетах.