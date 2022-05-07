Байден и Трюдо обсудили антироссийские санкции

Джастин Трюдо / Фото Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили по телефону санкции против России. Другой темой разговора лидеров двух стран стал вопрос о помощи Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент Джо Байден поговорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Оба лидера <...> рассмотрели свои продолжающиеся усилия по предоставлению правительству Украины помощи в сфере безопасности и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, — отмечается в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что партнёрство с Канадой в ситуации вокруг Украины Байден оценил высоко. Также Оттаву похвалили за ведущую роль во введении антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что лидеры стран «Большой семёрки» обсудят новые меры санкционного воздействия на Россию 8 мая. Встреча будет проходить в онлайн-формате, во время неё может рассматриваться доработка рестрикций. К видеоконференции, возможно, присоединится президент Украины Владимир Зеленский, которого также пригласили участвовать в саммите.