Азербайджан предложил помощь Турции из-за землетрясения

https://static.news.ru/photo/a4ce731e-1abc-11eb-bbc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mehmet Ozdogru/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции произошло землетрясение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил помощь турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Сегодня, как и всегда, азербайджанский народ находится рядом с дружественной и братской Турцией и готов оказать любую необходимую помощь, — цитирует Алиева «Интерфакс».

В свою очередь Эрдоган выразил Алиеву признательность и благодарность за телефонный звонок и оказанное внимание.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе турецкого Измира. При этом было повреждено до 20 жилых зданий.

18 октября подземный толчок магнитудой 4,8 произошёл в Кемеровской области России, писал NEWS.ru. Эпицентр землетрясения находился примерно в 13 километрах к северо-западу от Киселёвска, седьмого по числу жителей города области. Специалисты связывают сейсмическую активность в Кузбассе с горными работами.