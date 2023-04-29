Автомобильные номера с Z и V запретили на Украине

Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Украины запретило в стране индивидуальные автомобильные номера с буквами Z и V в качестве символов поддержки специальной военной операции ВС России, передает РИА Новости со ссылкой на украинское МВД. Под запрет подпадают как комбинации Z и V, так и их использование по отдельности, в том числе для замены букв «З», «С», «В» и «Ф» в словах, написанных кириллицей. Данные правила также касаются надписей и изображений, коммунистической символики и национал-социалистического тоталитарного режима.

О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет, — отметили в министерстве внутренних дел Украины.

Если автомобильный знак был изготовлен до вступлений новых правил, автомобилисту придется заменить его. Помимо прочего, на номерные знаки запретили наносить названия органов государственной власти, военные символы Украины и других стран и организаций, а также ненормативную лексику и надписи, дискриминирующие по признакам языка, нации, религии или расы.

Для наглядности МВД Украины опубликовало изображение, на котором показано, что под запрет попадают номера по типу «КУZБАС», «ZAПОБЕДУ» и «ZAПРАVДУ», при этом Z и V можно использовать в номерах со словами наподобие «VICTORY», «ZORRO» и «PIZZA».

Ранее власти Молдавии пригрозили жителям республики штрафами за ношение георгиевской ленты в День Победы. Молдавский премьер-министр Дорин Речан пояснил, что это не противоречит закону, согласно которому данный символ в стране запрещен наряду с буквами Z и V в контексте поддержки СВО.