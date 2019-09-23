https://static.news.ru/photo/8a6ca156-ddfc-11e9-bb83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Австрийская туркомпания Neckermann Reisen, которая входит в структуру британской корпорации Thomas Cook, остановила продажу путёвок. Это связано с ликвидацией туристического гиганта.

Сейчас мы рассматриваем последние варианты. Если это не удастся, мы будем вынуждены заявить о банкротстве, — сказано в сообщении на сайте компании.

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.

Как ранее писал News.ru, принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме. Там заявили, что экономические проблемы владельца не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами.