Атаки ВСУ отражены, Россия держит оборону: новости СВО на вечер 12 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ 12 мая опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Соледарском, Малоильиновском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли порядка 1725 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и артиллерийская система М109 Paladin производства США, британская гаубица L-118, три самоходных артиллерийских установки «Акация», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», пять боевых бронированных машин и девять танков.

Под Авдеевкой был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе города Запорожье был нанесен удар по хранилищу топлива для украинской военной техники. В районе Часова Яра сбили украинский истребитель Су-27. Также за сутки средствами ПВО были перехвачены три снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», сбиты 25 беспилотников ВСУ.

На Соледарском тактическом направлении украинские войска провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью свыше 95 километров, признали в Минобороны. Подразделения ВСУ предприняли 26 атак, задействовав более 1000 военных, до 40 танков и другую военную и специальную технику. Все атаки были отражены, прорывов обороны ВС РФ не допущено. На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны Южная группировка войск заняла рубеж с учетом выгодных условий на Берховском водохранилище.

Фото: Министерство обороны Украины

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видеообращение бизнесмена Евгения Пригожина, который рассказал, что бойцам ЧВК «Вагнер» осталось взять в Артемовске около 20 зданий. По его словам, после этого вся территория города полностью перейдет под контроль российских сил. При этом он отметил, что взятие города «не дает ничего» из-за сложной ситуации на флангах. Пригожин посоветовал Минобороны РФ выстраивать новые линии обороны.

Военный обозреватель Алексей Суконкин связал поспешные сообщения военкоров о начале контрнаступления ВСУ с обычными человеческими ожиданиями, что армия в ближайшее время может пойти вперед. По его словам, любой журналист пытается первым донести информацию о каком-то большом событии и каждый военкор пытается найти доказательства возможного начала наступательной операции, особенно учитывая перманентно напряженную ситуацию в Артемовске.

ВСУ обстреляли село Пороз в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, повреждения получили два частных домовладения, пострадавших нет.

Фото: Министерство обороны Украины

Утром в Мелитополе произошел взрыв, член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в мусорном баке на улице Шмидта сработало самодельное взрывное устройство. По словам чиновника, это произошло около 06:50, никто не пострадал. Взрывной волной в ближайшем доме выбило стекла, также были повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей.

Позже СК сообщил, что в Мелитополе при подрыве СВУ получил ранение исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области. По данным СК, пострадавшего госпитализировали. О состоянии чиновника неизвестно, его имя не называлось.

Сенат Польши единогласно принял резолюцию за ускоренное вступление Украины в НАТО, сообщило Polskie Radio. В документе ВСУ отводится роль «самой сильной армии Европы».

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом вернуть празднование Дня Победы 9 мая и отменить День Европы, установленный на эту дату недавним указом главы государства. Автор петиции подчеркнул, что в Великой Отечественной войне участвовали предки многих украинцев, поэтому отменять праздник 9 Мая «нет смысла».

В Перми задержали троих мошенников, размещавших в мессенджерах объявления от имени главреда RT Маргариты Симоньян о сборе средств якобы для военнослужащих в зоне СВО. Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей, общий оборот за 1,5 месяца превысил 7 млн рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД Китая анонсировал турне спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэйя, который во второй половине мая посетит Россию, Украину, Польшу, Германию и Францию. Целью поездки заявлены консультации по урегулированию украинского кризиса. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с посланником КНР, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Запад продолжит накачивать Украину оружием и это плохо, заявили в Кремле. Так Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о поставках Киеву дальнобойных британских ракет Storm Shadow.

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве похитили жену бывшего замминистра обороны Александра Колмакова. В последний раз экс-чиновник видел супругу утром 10 мая, когда она ушла на работу, а уже вечером Колмакову позвонил неизвестный, потребовавший выкуп в один миллион рублей. Предположительно, к пропаже женщины могут быть причастны телефонные мошенники.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что 9 мая в Москве задержали девушку, которая позировала с украинским флагом перед ЦУМом. Ее доставили в отдел и допросили, москвичка заявила, что не преследовала политических целей. По ее словам, некто в Сети обещал заплатить ей за это деньги. Россиянку обвинили в дискредитации ВС РФ. Суд назначил ей штраф.