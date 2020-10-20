AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от COVID-19 в США

https://static.news.ru/photo/51a90da2-1305-11eb-8a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса в США уже в ближайшие несколько дней.

Как передаёт Reuters, американский регулятор закончил анализ ситуации, которая привела к приостановке испытаний в сентябре. Тогда один из участников исследования тяжело заболел.

Источники агентства указывают, что пока неизвестно, какую оценку инциденту с болезнью даст Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Ведомство потребовало от исследователей внести информацию о заболевании испытуемого в соглашение, которые подписывают другие волонтёры.

Третья фаза клинических исследований вакцины от AstraZeneca началась в США в конце августа и была приостановлена 14 сентября.

Как сообщал NEWS.ru, власти Великобритании рассчитывают уже в конце 2020 года начать широкое применение вакцины от AstraZeneca.