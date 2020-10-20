AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от COVID-19 в США

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса в США уже в ближайшие несколько дней.
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Источники агентства указывают, что пока неизвестно, какую оценку инциденту с болезнью даст Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Ведомство потребовало от исследователей внести информацию о заболевании испытуемого в соглашение, которые подписывают другие волонтёры.
Третья фаза клинических исследований вакцины от AstraZeneca началась в США в конце августа и была приостановлена 14 сентября.
Как сообщал NEWS.ru, власти Великобритании рассчитывают уже в конце 2020 года начать широкое применение вакцины от AstraZeneca.