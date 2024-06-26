Ассанж в суде США признал себя виновным АР: Ассанж в суде США признал себя виновным по единственному обвинению

Фото: twitter.com/wikileaks

Джулиан Ассанж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в суде США признал себя виновным по единственному обвинению — в публикации военных секретов Соединенных Штатов, передает Associated Press. Согласие обеспечивает ему свободу и завершает затянувшуюся на десятилетие юридическую сагу, вызвавшую споры о свободе прессы и национальной безопасности.

Сделка с американскими прокурорами позволит ему вскоре вернуться в Австралию. Если бы Вашингтону удалось добиться его экстрадиции из Великобритании, Ассанжу грозил бы длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже. Он признал вину в ходе слушаний в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

Все это время сторонники Ассанжа боролись за освобождение борца за прозрачность информации. Associated Press пишет, что «ястребы» из нацбезопасности США обвиняли его в пренебрежении государственной тайной и жизнями людей. Однако именно WikiLeaks опубликовала видео атаки вертолета Apache американских войск на Багдад в 2007 году, в результате которой погибли 11 человек, в том числе два журналиста Reuters.

По данным издания The Guardian, в суде Ассанжа обязали дать распоряжение WikiLeaks уничтожить информацию о военных секретах США в качестве условия сделки. При этом судья подробно расспросила его о том, не оказывал ли кто-нибудь на него давления. WikiLeaks сообщила, что Ассанж может вылететь в столицу Австралии Канберру менее чем через три часа рейсом VJT199.

Джулиана Ассанжа могли освободить из тюрьмы в Великобритании в результате сделки с разведкой, заявил ранее политолог Вячеслав Беляков. Он также добавил, что освобождение Ассанжа не окажет сильного влияния на предстоящие выборы президента в США.