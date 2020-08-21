Армянский филиал МГУ начнёт новый учебный год в режиме онлайн

https://static.news.ru/photo/8096551e-e459-11ea-90e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Армении приняло решение начать новый учебный год в режиме онлайн в связи с ситуацией с коронавирусом.

Это связано с тем, что основной профессорско-преподавательский состав приезжает в филиал из Москвы. По объективным причинам преподаватели добраться в Ереван не могут, так как регулярное авиасообщение не восстановлено, — сообщили в ереванском филиале.

Отмечается, что учебный процесс будет переведён в обычный режим в случае стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в республике и при отмене режима ЧП.

В Армении по состоянию на 22 августа выявлено 42 477 случаев заболевания, выздоровело 35 693 пациента и 842 — умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, с 1 сентября 2020 года иностранные студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова будут учиться в дистанционном формате.