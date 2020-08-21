Армянский филиал МГУ начнёт новый учебный год в режиме онлайн

Руководство филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Армении приняло решение начать новый учебный год в режиме онлайн в связи с ситуацией с коронавирусом.
Это связано с тем, что основной профессорско-преподавательский состав приезжает в филиал из Москвы. По объективным причинам преподаватели добраться в Ереван не могут, так как регулярное авиасообщение не восстановлено, — сообщили в ереванском филиале.
Отмечается, что учебный процесс будет переведён в обычный режим в случае стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в республике и при отмене режима ЧП.
В Армении по состоянию на 22 августа выявлено 42 477 случаев заболевания, выздоровело 35 693 пациента и 842 — умерли.
Как ранее писал NEWS.ru, с 1 сентября 2020 года иностранные студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова будут учиться в дистанционном формате.
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