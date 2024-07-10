Армения «подложила свинью» США из-за скандала с космическими спутниками Политолог Солонников: Ереван подставил США скандалом с космическими спутниками

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press

Ереван попал в крупный политический скандал из-за требований зарубежных государств убрать армянские спутники Hayasat-1 и Armsat-1 с орбиты Земли, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. Он напомнил, что аппараты запускались американской ракетой-носителем Falcon 9. По сути, считает эксперт, Армения «подложила свинью» западным партнерам.

Для премьера Армении Никола Пашиняна это был в первую очередь политический проект. Он таким образом демонстрировал, что его приоритеты находятся по ту сторону Атлантического океана и что солнце для него восходит в Вашингтоне. Это не лучший пиар для Армении, но самое забавное, что Пашинян ухитрился подложить свинью своим старшим товарищам в Штатах, — заметил политолог.

Солонников считает, что провал космического проекта — абсолютно ожидаемое событие, поскольку такие вопросы в Армении курируют чиновники, не имеющие для этого компетенций. Так, именно с космическим скандалом связывают отставку экс-замминистра высокотехнологической промышленности Авета Погосяна, который покинул свой пост в июне. По данным газеты «Жоговурд», ранее чиновник работал водителем такси.

Не секрет, что в руководстве Армении находятся далеко не профессиональные люди, а больше известные своей антироссийской политикой. Это известно давно, и отбираются они именно по такому принципу. Такое все правительство, никто уже не удивляется, — подчеркнул Солонников.

Ранее «Жоговурд» написала, что спутники Armsat-1 и Hayasat-1 были запущены непрофессионально, а расчеты проводились неверно. В итоге, по мнению различных экспертов, отправленные в космос аппараты стали проблемой для спутников других стран, нарушив их работу или часть их программ.