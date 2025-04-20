Археологи обнаружили в Египте гробницу наследника фараона Усеркафа

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В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта, а также статую фараона Джосера, сообщило местное Министерство туризма и древностей. Находка была сделана недалеко от Каира в районе Саккара.

Археологическая миссия нашла усыпальницу принца Васер-иф-ре, сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта, — говорится в сообщении ведомства.

Одной из главных находок на месте раскопок стала огромная ложная дверь, выполненная из розового гранита, ее высота составляет 4,5 метра, а ширина — 1,15 метра. По словам экспертов, ложные двери таких размеров ранее не обнаруживались.

Кроме того, археологи нашли в гробнице статую царя Джосера, его жены и десяти дочерей. Как рассказал экс-министр по делам древностей Захи Хавасс, эти статуи ранее находились в усыпальнице самого царя, но затем были перенесены на текущее место в Поздний период, охватывающий временной промежуток с 664 до 332 год до нашей эры.

Ранее сообщалось, что в гробнице египетского фараона Тутанхамона нашли следы проведения ритуала «пробуждения Осириса». Как рассказали авторы Journal of Egyptian Archaeology, обряд могли сотворить прямо в погребальной камере. Отмечалось, что в гробнице нашли четыре желоба для жидкости, возможно воды, и четыре посоха. Эти предметы отсылают к мифу о том, как египетский бог Осирис стал жертвой своего брата Сета и оказался замурован в саркофаге.