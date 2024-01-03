Аргентина предложила Британии переговоры по Фолклендским островам

Фото: Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press

Дом и гараж в Порт-Луи на Фолклендских островах

Новые власти Аргентины призывают Великобританию вернуть им суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, заявил официальный представитель правительства Мануэль Адорни. Буэнос-Айрес предложил Лондону возобновить двусторонние переговоры по этой теме, передает издание Los Andes.

Сегодня исполняется 191 год со дня первоначальной насильственной оккупации Мальвинских островов Соединенным Королевством. Правительство Аргентины и все общество отстаивают наше право на суверенитет над Мальвинскими островами, — заявил Адорни на пресс-конференции.

В свою очередь в МИД Аргентины напомнили, что Ассамблея ООН охарактеризовала вопрос Мальвинских островов «как особую колониальную ситуацию», которая должна быть решена правительствами обеих стран посредством двусторонних переговоров с учетом интересов жителей островов. Аргентинские власти подчеркнули важность того, чтобы стороны воздерживались от разработки односторонних действий в этом районе.

В марте 2023 года экс-министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Фолклендские острова принадлежат Соединенному Королевству. Так глава ведомства отреагировал на предложение своего тогдашнего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро вернуться к переговорам по этому вопросу. Британский чиновник напомнил, что решение было принято жителями островов в ходе референдума.

Голосование, о котором сказал чиновник, прошел в 2013 году. Жители подавляющим большинством проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании.