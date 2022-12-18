Арестович подтвердил попытку покушения ВСУ на главу генштаба РФ Герасимова

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Валерий Герасимов

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил. что украинские военные на самом деле пытались ликвидировать главу российского Генштаба Герасимова. Попытка покушения была совершена, когда тот весной приезжал в Изюм, рассказал Арестович в эфире YouTube-шоу Марка Фейгина (внесен в реестр иноагентов).

Арестович прокомментировал материал The New York Times, в котором утверждалось, что американская разведка узнала о предстоящей поездке Герасимова, но не стала передавать эти данные Украине. Однако Киеву стало известно об этих планах, после чего Вашингтон стал отговаривать украинских военных от нападения на Герасимова из опасений, что это приведет к большой эскалации.

Давай открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме и мы били по Герасимову. Было такое, — рассказал Арестович.

Он добавил, что украинские военные «накрыли штаб», однако сам Герасимов оттуда уже уехал.

Ранее в The New York Times появилась публикация о попытке покушения украинских военных на начальника российского генштаба Валерия Герасимова. О покушении в США знали до поездки Герасимова в зону спецоперации. Поэтому информацией о его поездке не стали делиться с Украиной.