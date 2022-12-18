NYT узнала о планах Киева совершить убийство начальника Генштаба РФ NYT: США помешали Украине убить начальника Генштаба РФ Герасимова в зоне спецоперации

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Валерий Герасимов

США пытались помешать Киеву совершить убийство начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Убить его хотели, когда генерал приезжал в зону проведения спецоперации, сообщает The New York Times (NYT).

Издание со ссылкой на анонимные источники рассказало, что о покушении в США знали до поездки Герасимова в зону спецоперации. Поэтому информацией о его поездке не стали делиться с Украиной. Было опасение, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.

Киев из своих источников узнал о поездке Герасимова на передовую, и украинцы решили действовать самостоятельно. Тогда-то Вашингтон и совершил экстраординарный шаг, попросив Киев отменить атаку, указало издание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нет. 13 декабря он добавил, что в Кремле не комментируют такие сплетни.