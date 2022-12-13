В Кремле опровергли сообщения об отставке руководства Генштаба Песков заявил, что указа об отставке главы Генштаба Вооруженных сил Герасимова нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нет, передает РИА Новости. Он добавил, что в Кремле не комментируют такие сплетни.

Мы никогда не комментируем вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде. Никаких указов нет, поэтому это телеграмные утки, коих огромное количество, — сообщил Песков.

Ранее Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщил, что генерал-полковник Вооруженных сил России Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск «Центр» в спецоперации на Украине, написал рапорт по собственному желанию. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Военачальник руководил обороной Красного Лимана в Донецкой области. Ранее он удостоился звания Героя России за участие в СВО.

Издание URA.RU со ссылкой на источник в Минобороны сообщало, что Лапина на посту руководителя группировки «Центр» в зоне СВО на время его отпуска заменит генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. По информации издания, по окончании отпуска Лапин вернется к своим непосредственным обязанностям. Эту информацию ведомство официально тоже не подтверждало.