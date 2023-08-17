Арестована женщина, отправлявшая свои экскременты Ди Каприо и Джареду Лето В Австралии арестована женщина, посылавшая фекалии Ди Каприо и Джареду Лето

Фото: IMAGO/Alexandra Fechete/Global Look Press

Леонардо Ди Каприо

Полиция Автралии задержала 49-летнюю Веронику Грей, которая на протяжении нескольких лет отправляла посылки с фекалиями и мочой известным артистам, в частности актерам Леонардо Ди Каприо и Джареду Лето, пишет DayFR Euro. Следствие выяснило, что отправительница страдает психическим заболеванием, ее осудили на два года года условно.

Вероника Грей была разоблачена после того, как в феврале отправила несколько пакетов с экскрементами из почтового отделения штата Западная Австралия. Одна из посылок порвалась и пролилась на работника почты, после чего отправительницу быстро вычислили, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская певица Лада Дэнс подвергается преследованию со стороны сексуального маньяка, по этой причине теперь при ней всегда будут два охранника, вне зависимости от ее поездок, концертов или нахождения в Москве. Директор певицы Сергей Пудовкин пригрозил опубликовать в Сети фотографии этого человека, если не удастся решить вопрос с правоохранительными органами.

Концертный директор считает, что в таких случаях не помешает помощь общественного мнения. Он добавил, что певица находится под постоянным прессингом со стороны хейтеров и людей с нестабильной психикой.