Антироссийские санкции Канады ударили по деньгам канадцев CBC: антироссийские санкции Канады затронули банковские переводы некоторых канадцев

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Санкции в отношении России. которые Канада ввела по причине начала специальной военной операции (СВО) на Украине, негативно отразились на банковских переводах граждан страны. Об этом сообщает телеканал CBC. По его данным, в частности, санкции косвенно нанесли ущерб семье каадских учителей аглийского языка из Торонто, заключивших контракт с учебным заведением в Казахстане.

Как рассказала телеканалу Ингрид Мортон, им с мужем перечисляли зарплату на счет казахского дочернего предприятия Сбербанка, попавшего под санкции Оттавы. В результате 1 марта 2022 года супруги перевели из Казахстана около 10 тысяч долларов на счет в одном из банков Канады, но в результате средства оказались заморожены.

Аналогичные истории произошли еще с несколькими канадцами. Все они направлили запросы в МИД страны, однако ответов так и не получили.

Ранее власти Канады заморозили более 122 млн канадских долларов ($90,5 млн) на счетах, которые, по их утверждениям, связаны с физическими или юридическими лицами, попавшими под санкции в связи с СВО.

Также стало известно, что компания Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России. Под ограничение попали даже те приставки, которые ввозились в страну официально,