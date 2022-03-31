Анкара захотела организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Анкара намерена организовать трёхстороннюю встречу глав МИД Турции, Азербайджана и Армении, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber. По его словам, Баку уже поддержал данную инициативу.

Мы не можем принимать какие-либо радикальные решения без консультаций с Азербайджаном. Необходимо предпринять шаги для стабильности в регионе Южного Кавказа. Министр иностранных дел Армении прибыл на дипломатический форум в Анталии. Я хотел, чтобы мы встретились втроём. Встреча может пройти в Анталии. Невозможно всё нормализовать за один день. Работа в этом направлении продолжается. Предложение о трёхсторонней встрече остается в силе, и Баку не против​, — заявил дипломат.

Чавушоглу напомнил также, что Азербайджан предложил Армении всеобъемлющее мирное соглашение. По его словам, в процессе нормализации отношений между с Ереваном Анкара не предпринимала серьёзных шагов без консультаций с Баку.

Ранее Чавушоглу провёл в Анталии встречу с армянским коллегой. Стороны обсудили отношения Анкары и Еревана. По словам главы МИД Турции, переговоры были «очень конструктивными и продуктивными».

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.