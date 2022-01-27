Анкара пригласила главу МИД и спецпредставителей Армении в Турцию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара пригласила на дипломатический форум в Анталье главу МИД и спецпредставителя Армении по нормализации с Турцией, сообщает TRT Haber. По словам дипломата, армянская сторона подтвердила возможность участия приглашённых лиц в работе форума в Анталье.

Пашинян заявил, что приглашённые нами лица могут принять участие в работе форума. Мы будем рады. Это станет частью шагов по укреплению доверия, — сказал Чавушоглу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что невозможно предугадать, нормализуются ли отношения Еревана и Анкары в текущем году, однако отказ сторон от предварительных условий «разряжает» атмосферу вокруг процесса. По его словам, такая атмосфера сложилась после первого раунда переговоров.

До этого Пашинян заявил, что лично несёт ответственность за нормализацию отношений с Турцией. Он отметил, что спецпредставитель республики в вопросе нормализации двусторонних отношений был выбран исходя из «политической целесообразности». В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.