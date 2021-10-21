Английская королева Елизавета II провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II по настоянию врачей провела минувшую ночь в больнице. Она прибыла в клинику в среду, 20 октября, а в четверг, 21 октября, уже вернулась во дворец, сообщает Sky News.

По словам представителя Букингемского дворца, королева находится в хорошем настроении. Монаршая особа последовала наставлениям врачей «отдохнуть несколько дней».

Состояние здоровья королевы в последнее время вызывает опасения медиков. Из-за этого Елизавета II недавно отменила поездку в Северную Ирландию, к которой давно готовилась. А неделей ранее королева появилась на публике с тростью в руках, окружающие обратили внимание, что она крепко опирается на неё. Королева не выходила на люди с тростью с 2003 года, когда проходила реабилитацию после операции на ногу.

Елизавета II родилась в 1926 году в династии Виндзоров, её полное имя — Елизавета Александра Мэри Виндзор. На престол она взошла в 10-летнем возрасте, когда её дядя Эдуард VIII отрёкся от трона. Королева получила хорошее домашнее образование, в 1945 году она получила квалификацию «механик-водитель».

В 1947 году английская королева вышла замуж за своего дальнего родственника принца Филиппа Маунтбеттена, который стал единственным супругом в её жизни.

Ранее Елизавета II отказалась от традиционной ежегодной премии «Старушка года». Королева считает, что не соответствует критериям конкурса, чтобы иметь возможность принять награду.