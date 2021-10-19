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Передай другому: Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»

08:55, 20 октября 2021
Передай другому: Елизавета II отказалась от премии «Старушка года» Королева Великобритании Елизавета II Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Елизавета II отказалась от традиционной ежегодной премии «Старушка года». Королева считает, что не подходит по критериям конкурса, чтобы иметь возможность принять награду, сообщается на сайте премии.

Премия «Старушка года» считается в Великобритании престижной, она вручается на протяжении вот уже 29 лет. Королеве в апреле исполнилось 95 лет, она ведёт активную социальную жизнь и не планирует отказываться от престола. Но при этом Елизавета II не признаёт себя старой и не собирается считаться с возрастом.

Её Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять эту премию, и надеется, что вы найдёте более достойного кандидата, — приводятся в сообщении слова председателя конкурса Джайлса Брандерса.

В следующем году английская королева будет отмечать 70-летие своего пребывания на британском троне. По этому случаю населению страны предоставят четыре выходных дня.

Ранее сообщалось, что Елизавета II решила отказаться от алкоголя. К такому решению королеву подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить 70-летний юбилей пребывания на троне в наилучшей форме.

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