Передай другому: Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»

Елизавета II отказалась от традиционной ежегодной премии «Старушка года». Королева считает, что не подходит по критериям конкурса, чтобы иметь возможность принять награду, сообщается на сайте премии.
Премия «Старушка года»
Её Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять эту премию, и надеется, что вы найдёте более достойного кандидата, — приводятся в сообщении слова председателя конкурса Джайлса Брандерса.
В следующем году английская королева будет отмечать 70-летие своего пребывания на британском троне. По этому случаю населению страны предоставят четыре выходных дня.
Ранее сообщалось, что Елизавета II решила отказаться от алкоголя. К такому решению королеву подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить 70-летний юбилей пребывания на троне в наилучшей форме.